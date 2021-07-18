Техас, США, 18 июля, 2021, 08:09 — ИА Регнум. Как минимум 26 человек были госпитализированы в результате утечки химических веществ на территории аквапарка в американском штате Техас. Об этом 18 июля сообщает NBC News.

Бассейн

ЧП произошло возле детского бассейна в аквапарке, расположенном в городе Хьюстоне. Общее число пострадавших составило около 60 человек, из них были госпитализированы 26 человек, в том числе трёхлетний ребёнок. Отмечается, что состояние ребёнка при поступлении в больницу было оценено врачами как тяжёлое.

У большей части пострадавших диагностировано лёгкое раздражение кожных покровов и верхних дыхательных путей. До настоящего времени не определена точная причина утечки и состав химического вещества.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 34 пострадавших в результате утечки химического вещества в аквапарке в американском штате Техас.