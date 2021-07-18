Пекин, 18 июля, 2021, 08:04 — ИА Регнум. Пройденное планетоходом «Чжужун» расстояние превысило отметку в 500 метров к концу 17 июля. Об этом сообщает газета China Daily со ссылкой на данные Китайского национального космического управления (CNSA).

(cс) Pablo de León‎ «Тяньвэнь-1»

В CNSA отмечают, что все системы марсохода «Чжужун» и орбитального аппарата миссии «Тяньвэнь-1» продолжают функционировать в штатном режиме. В настоящее время «Чжужун» работает уже 63 марсианских дня, которые на 40 минут длиннее земных.

Общее расстояние, пройденное «Чжужуном», составило 509 метров. Вскоре марсоход должен приблизиться к песчаной дюне и обследовать окружающую среду.

Посадочный модуль китайской автоматическая миссия «Тяньвэнь-1» с планетоходом «Чжужун» совершила посадку на Марсе 14 мая 2021 года. «Тяньвэнь-1» стала первой миссией Китая на Марс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне главный конструктор научной системы миссии «Тяньвэнь-1» Лю Цзяньцзюнь заявил, что марсоход «Чжужун» сможет проработать на поверхности Марса дольше расчётного срока эксплуатации в три месяца.