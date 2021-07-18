Лас-Вегас, США, 18 июля, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев победил досрочно представителя Бразилии Тиаго Мойзеса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Vegas 31, проходившем в Лас-Вегасе. Об этом 18 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В четвёртом раунде российский боец провел своему оппоненту удачный удушающий прием, чем вынудил его капитулировать.

Отметим, эта победа стала 20-й (12 — досрочно) в активе 29-летнего Ислама Махачева и восьмой подряд на турнирах UFC при одном поражении. Для 26-летнего Тиаго Мойзеса это пятое поражение при 14 (восемь — досрочно) победах.