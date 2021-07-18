Канны, Франция, 18 июля, 2021, 07:32 — ИА Регнум. Главную награду 74-го Каннского кинофестиваля — «Золотую пальмовую ветвь» — получил фильм «Титан» французского режиссёра Джулии Дюкурно. Победители объявлены в ходе торжественной церемонии в главном зале Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазетт.

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Главный приз вручили актриса Шэрон Стоун и режиссёр Спайк Ли, возглавляющий в этом году состав жюри. Дюкурно стала второй женщиной, получившей «Золотую пальмовую ветвь». Ранее этой награды была удостоена режиссёр Джейн Кэмпион за фильм «Пианино» 1993 года.

Гран-при Каннского фестиваля в 2021 году получили две картины: «Герой» режиссёра Асгара Фархади и «Купе №6» Юхо Куосманена. Приз за лучшую режиссуру получил Леос Каракс за фильм «Аннетт», лучшим сценарием признан текст Рюсукэ Хамагути к фильму «Сядь за руль моей машины».

Награды за лучшую мужскую роль удостоен Калеб Лэндри Джонс (фильм «Нитрам), лучшей актрисой признана Рената Реинсве за работу в фильме «Худший человек на Земле». «Золотую камеру» за лучший дебют получила режиссёр Антонета Аламат Кусиянович с фильмом «Мурина», специальные призы жюри разделили фильмы «Колено Ахеда» Навада Лапида и «Память» Апичатпонга Вирасетакула.