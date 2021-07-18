Мехико, 18 июля, 2021, 07:31 — ИА Регнум. Серия мощных взрывов прогремела на заводе по сборке автомобилей BRP Plant II в мексиканском штате Чиуауа. Об этом 18 июля сообщает информационный портал KVIA.

(сс) thomasstaub Взрыв

ЧП произошло около 14:00 по местному времени в районе Сьюдад-Хуарес. Как сообщили сотрудники предприятия, первые взрывы прогремели на одном из складов, а затем начавшийся пожар быстро распространился на близлежащие здания.

Информация о пострадавших не поступала. С завода были срочно эвакуировано около двух тысяч работников. Кроме того, в целях безопасности власти штата попросили покинуть свои дома местных жителей, проживающих рядом с горящим заводом. В ликвидации пожара принимают участие местные пожарные и специалисты из пожарной службы аэропорта, расположенного поблизости.

В настоящее время пожарным удалось локализовать горение. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крупном пожаре на коммерческом складе в Ульяновске.