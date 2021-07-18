Бангкок, 18 июля, 2021, 07:09 — ИА Регнум. Власти Таиланда продлили срок действия ограничений, введенных из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Также ограничения распространили еще на три провинции королевства — Чонбури, Аюттхая и Чаченгсау. Теперь в них закроют торговые центры, введут ночной комендантский час и запретят выезд за пределы региона. При этом уже таиландская столица Бангкок и еще девять провинций королевства находятся под карантинными ограничениями.

Отмечается, что за прошедшие сутки в Таиланде выявили 11 397 носителей SARS-CoV-2. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в стране достигло 403 386. Также за минувшие сутки в королевстве скончался 101 пациент с COVID-19. Всего с начала пандемии в Таиланде от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер 3 341 человек.