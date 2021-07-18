Москва, 18 июля, 2021, 07:06 — ИА Регнум. Экипаж Международной космической станции обнаружил новые возможные места утечки воздуха, заявил представитель консультативного совета NASA по аэрокосмической безопасности Дэвид Уэст на заседании совета.

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«В ходе продолжающегося поиска определены несколько возможных мест, и накладками или герметиком заделаны три из этих мест», — цитирует РИА Новости выступление Уэста.

Представитель американского аэрокосмического ведомства добавил, что экипажу станции пока не удалось полностью ликвидировать утечку воздуха. Он подчеркнул, что темпы утечки не угрожают безопасности экипажа станции.

Утечка воздуха на орбитальной космической станции была обнаружена в сентябре 2019 года. Осенью 2020 года российские космонавты выявили повреждение корпуса в модуле «Звезда».

Впоследствии было предпринято несколько попыток по устранению утечки, однако проблему не удалось решить полностью. В Роскосмосе заверили, что проблема утечки воздуха не угрожает экипажу станции, а запасы газов на МКС пополняются грузовыми кораблями.