Вашингтон, , 06:41 — REGNUM Признавать проблемы администрации Белого дома по продвижению демократии и прав человека в своей стране призвал американских дипломатов, работающих за рубежом, госсекретарь США Энтони Блинкен. Соответствующее внутреннее распоряжение было направлено в посольства Соединённых Штатов по всему миру, сообщает 18 июля издание Politico.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

Как пояснил Блинкен, такой подход разоружит критиков и скептиков, которые могут попытаться использовать внутренние проблемы США с целью «подорвать глобальное лидерство Вашингтона в данных вопросах». По мнению госсекретаря США, признание несовершенства будет означать, что США открыто борется с недостатками, не требуя от других стран больше, чем от себя, и «не заметает мусор под ковёр».

Данный подход предусматривает и критику союзников Соединённых Штатов. Блинкен обозначил для своих подчинённых ряд приоритетов. В перечень включены: поддержка движений за демократические реформы «в стратегически важных странах и близких партнерах США», борьба с коррупцией и предотвращение нарушений прав человека со стороны служб безопасности, включая те государства, которым США поставляют вооружения, предоставление населению возможности бороться с технологиями слежки при обеспечении доступа к информации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Блинкен призвал выработать меры по доверию в киберпространстве.

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