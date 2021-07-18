Вашингтон, 18 июля, 2021, 06:40 — ИА Регнум. Стрельба произошла возле стадиона в американской столице Вашингтоне во время бейсбольного матча, сообщает пресс-служба городской полиции.

BenjaminNelan Стрельба

Сообщается, что матч пришлось прекратить из-за стрельбы за пределами стадиона. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали четыре человека. Других подробностей произошедшего не приводится. По факту происшествия ведется расследование. Отмечается, что угрозы для жителей города эта ситуация не представляет.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля в американском штате Орегон неизвестный открыл огонь из стрелкового оружия по людям. В результате стрельбы ранения получили не менее восьми человек. Нападавшему удалось скрыться с места происшествия.