Киев, , 06:06 — REGNUM Главу Минобороны России Сергея Шойгу вызвала в Мариуполь служба безопасности Украины. Копия соответствующего документа была опубликована 18 июля украинским изданием «Главком».

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Повестка подписана старшим следователем ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях Тарасом Бутенко. Документ «обязывает» главу российского оборонного ведомства явится 20 июля в Мариуполь в ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях. Там Шойгу предполагается вручить «письменное подозрение» и провести некие «процессуальные действия» с его участием.

Уточняется, что министру обороны Российской Федерации вменяется «создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, что привело к гибели людей».

Глава Минобороны России не в первый раз становится фигурантом уголовного дела на Украине. В 2014 году украинские следователи обвинили Шойгу в «организации участия неустановленных лиц в незаконных вооруженных формированиях». Утверждалось, что некие «неустановленные лица» действовали на территории Донецкой и Луганской областей и под руководством главы Минобороны РФ систематически совершали «разбойные нападения на органы государственной власти, подразделения Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины, предприятия, организации».

В 2016 году Шойгу, его заместители и более десяти военнослужащих из высшего командного состава ВС РФ были объявлены в розыск на территории Украины. Киевские власти заподозрили их в преступлениях совершённых «против основ национальной безопасности Украины».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-начальник Следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) генерал Василий Вовк заявил о способности НАТО помочь Украине захватить российский полуостров Крым.

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