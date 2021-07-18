Бамако, 18 июля, 2021, 05:51 — ИА Регнум. Троих граждан Китая и двоих граждан Мавритании похитили неизвестные боевики в регионе Сахель в Мали, сообщает Agence France-Presse.

presse03 Карта Мали

Сообщается, что граждане иностранных государств работали со строительными компаниями в Мали. Неизвестные напали на стройплощадку в 55 километрах от города Квала. Помимо похищения иностранных граждан, вооруженные боевики уничтожили строительную технику. Военные Мали пока затрудняются ответить, кто же совершил нападение на стройплощадку.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля не менее семерых миротворцев из миссии ООН получили ранения в Мали в результате подрыва самодельного взрывного устройства. Отмечалось, что взрыв произошел в тот момент, когда транспорт миротворцев ехал по дороге у поселка Диалло.