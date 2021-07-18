Якутск, 18 июля, 2021, 05:25 — ИА Регнум. Движения паромов на реке Лена было приостановлено в связи с нулевой видимостью из-за пожаров властями Якутии. Об этом 18 июля сообщила пресс-служба администрации главы и правительства региона.

(сс) skeeze Лесной пожар

Из-за отсутствия видимости в связи с сильной задымлённостью движение паромов на переправах «Якутск — Нижний Бестях», «Кангалассы — Соттинцы» и «Мохсоголлох — Качикатцы» временно прервано до улучшения обстановки.

Уточняется, что решение было принято администрацией региона на основании Правил безопасности судоходства на внутренних водных путях. По данным ГУ МЧС по регион, за сутки в Якутии число пожаров возросло на десять очагов. В городе Якутске выявлено превышение предельно допустимой нормы концентрации вредных веществ в атмосфере. В Мирнинском, Горном и Оймяконском районах работают аэромобильные группировки МЧС.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что дым от лесных пожаров в Якутии достиг Приангарья.