Берлин, 18 июля, 2021, 05:05 — ИА Регнум. Железнодорожное сообщение на участке от Дрездена до Праги было остановлено из-за наводнения, вызванного сильными ливнями. Об этом 18 июля сообщила пресс-служба железнодорожного концерна Deutsche Bahn.

Железнодорожный переезд

Из-за наводнения и оползней было закрыто железнодорожное сообщение на участке между немецким городом Дрезденом и столицей Чехии городом Прагой. Затронуты маршруты дальнего следования: поезда ЕС Гамбург-Берлин-Дрезден-Прага. Предварительно, движение на участке железной дороги между Бад-Шандау с германской стороны и Дечином в Чехии останется закрытым как минимум до полудня 18 июля.

Уточняется, что маршрут поездов дальнего следования на участке Дрезден — Прага временно будет начинаться и заканчиваться в Дрездене. Движение поездов на внутренних участках железной дороги заменить автобусными маршрутами не представляется возможным из-за подтопления автодорог. Пострадали участки автотрасс S1 Майсен — Дрезден — Бад-Шандау/Шёна и U28 Дечин — Бад-Шандау — Румбурк.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ряде районов Баварии объявлен режим ЧС из-за наводнения и оползней, вызванных сильными ливнями.