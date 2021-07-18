Вашингтон, , 04:58 — REGNUM Иран призывами дождаться смены администрации в республике якобы пытается снять с себя вину за задержку в переговорах по ядерной программе, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Госдепе США.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Госдепартамент готов вести переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Однако иранская сторона призывает не форсировать процесс из-за смены администрации в связи с выборами президента Ирана. В Госдепе США считают, что таким образом Иран якобы пытается снять с себя ответственность за затягивание переговорного процесса.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля власти Ирана попросили Соединенные Штаты об отсрочке переговоров по ядерной программе в Вене. Указывается, что Исламской Республике необходимо время, чтобы наладить работу в связи со вступлением в должность нового президента. При этом в Госдепе США заявили, что не намерены ждать бесконечно, пока Иран возобновит переговорный процесс.

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