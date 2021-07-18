Хьюстон, США, 18 июля, 2021, 03:58 — ИА Регнум. Как минимум 34 человека пострадали в результате утечки химикатов в аквапарке в американском штате Техас. Об этом 18 июля сообщил телеканал NBC.

Sb2s3 Аквапарк

ЧП произошло в аквапарке в городе Хьюстон. По предварительной информации, утечка химикатов произошла возле детского бассейна, первым пострадал один из спасателей, а у купавшихся в бассейне детей возникли проблемы с дыханием. В офисе маршала пожарной охраны округа Харрис отметили, что у пострадавших наблюдались «проблемы с дыханием, а также незначительное раздражение кожи».

Судья округа Харрис Лина Идальго добавила, что все пострадавшие прошли процедуру, нейтрализующую воздействие химикатов, но в чём именно она заключалась, не уточняется. Аквапарк был закрыт до конца рабочего дня из соображений безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Татарии подозреваемого по делу об отравлении детей в аквапарке.