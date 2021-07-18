Благовещенск, 18 июля, 2021, 03:43 — ИА Регнум. Число пострадавших в результате столкновения поездов в Амурской области выросло до трех человек, сообщает пресс-служба регионального центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

Поезд

«По предварительной информации, в результате столкновения поездов погибли два человека, еще трое пострадали и в настоящее время находятся под присмотром медиков на станции Верхний Улак», — говорится в сообщении.

Отмечается, что еще двух мужчин до сих пор не могут найти. На месте происшествия продолжают свою работу спасатели, они ведут работы по поиску пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля произошло лобовое столкновение поездов на станции Верхний Улак в Амурской области. На место происшествия направили спасателей, а также восстановительный поезд. Отмечалось, что помощь в ликвидации последствий аварии окажет РЖД.