Вашингтон, 18 июля, 2021, 03:36 — ИА Регнум. Противоречащими фактам назвало слова президента США Джозефа Байдена о распространении социальными сетями дезинформации о вакцинах и пандемии COVID-19 руководство компании Facebook. Соответствующее заявление опубликовано 17 июля на сайте компании, владеющей одноимённой соцсетью.

Иван Шилов ИА REGNUM Facebook

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Как пояснили представители компании, для борьбы с пандемией коронавируса важно участие всего общества, и помочь в этом может лишь работа с информацией, которая должна строится на фактическом материале, а не на домыслах. В заявлении указано, что администрация президента Байдена «предпочла возложить вину» за рост заболеваемости COVID-19 в США на американские социальные сети, что противоречит общеизвестным фактам.

В качестве опровержения слов Байдена в опубликованном документе приведена статистика, из которой следует, что с начала 2021 года число пользователей Facebook, положительно воспринимающих вакцинацию от COVID-19, возросло на 10−15% и составляет сейчас 85%.

«Факт заключается в том, что одобрение вакцин пользователями Facebook в США растёт, что в корне противоречит теории, продвигаемой администрацией президента Байдена», — уточняется в заявлении.

Также руководство компании Facebook указывает, что с начала пандемии в одноимённой соцсети было удалено более 18 млн постов, содержавших ложную информацию о вакцинах от COVID-19 и о коронавирусной инфекции нового типа.

«Президент Байден ставил цель достичь отметки 70% вакцинированных американцев к 4 июля. В том, что эта цель не была достигнута, вины Facebook нет», — отмечается в документе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Байден обвинил компанию Facebook в распространении фейковой информации о COVID-19 и вакцинах от коронавирусной инфекции. По словам американского лидера, социальные сети виновны в росте заболеваемости COVID-19 в стране, так как основную часть заболевших составляют граждане, отказавшиеся от вакцинации.