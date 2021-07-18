Аккра, 18 июля, 2021, 03:02 — ИА Регнум. Более 10 тыс. голов домашней птицы погибли в результате вспышки птичьего гриппа в Гане, заявил глава ветеринарной службы страны Патрик Абеке агентству Синьхуа.

Птичий грипп

По его словам, случаи заболевания птичьим гриппом были зафиксированы на семи фермах в регионах Большая Аккра, Вольта, а также в Центральном регионе.

«На этих семи фермах 5811 птиц умерли от заболевания, еще 4500 птиц уничтожили ветеринарные службы. Всего в результате вспышки птичьего гриппа погибли 10 311 голов домашней птицы», — заявил он.

Он подчеркнул, что уничтожение части поголовья было необходимо для предотвращения распространения заболевания. Абеке добавил, что случаев заражения птичьим гриппом среди людей в Гане не фиксировалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля в Китае зафиксировали случай заражения человека птичьим гриппом. Инцидент произошел в городе Бачжун провинции Сычуань. Теперь в городе выявляют всех, кто контактировал с домашней птицей, а также проводят забои поголовья.