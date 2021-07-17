Москва, 18 июля, 2021, 02:47 — ИА Регнум. Авиалайнер компании «Аэрофлот», вылетевший из Москвы в Лиссабон, вернулся в аэропорт «Шереметьево». Об этом 18 июля сообщается на онлайн-табло авиакомпании.

Петр Данилов ИА Красная Весна Самолёт

Согласно данным портала, самолёт Boeing 737−800 вылетел в столицу Португалии из международного московского аэропорта «Шереметьево» в 17:21 мск. Позднее, в 21:31 мск, воздушное судно совершило посадку в аэропорту вылета.

Причины возвращения самолёта не уточняются. По данным агентства Associated Press, 18 июля в Португалии произошла массовая забастовка работников аэропортов, из-за этого в стране было отменено более 200 авиарейсов. Из них 166 были отменены в Лиссабоне.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отмене и задержке более 40 авиарейсов в воздушных гаванях города Москвы.