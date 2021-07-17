Мытищи, Московская область, 18 июля, 2021, 02:35 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате столкновения автомобилей в подмосковных Мытищах, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Московской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Сообщается, что два легковых автомобиля столкнулись на втором километре Осташковского шоссе. В результате ДТП погиб водитель одного из автомобилей, а также пассажир другого транспортного средства. Других подробностей произошедшей аварии не приводится. В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов, они устанавливают все причины и обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля возле поселка Новосергиевка в Оренбургской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибли четыре человека, среди них двое детей. Еще один ребенок был госпитализирован.