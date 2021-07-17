Вена, 18 июля, 2021, 02:13 — ИА Регнум. Проливные дожди с грозами вызвали наводнения и локальные подтопления в ряде регионов Австрии. Об этом 18 июля сообщает пресс-служба австрийской службы по предупреждению стихийных бедствий.

Sochi.ru Ливень

В федеральной земле Зальцбург из-за сильных ливней произошло резкое повышение уровня воды в реке Зальцах, это стало причиной затопления центра города. Информация о подтоплениях поступает из регионов на востоке страны.

На настоящее время жертв и разрушений нет. Сильные ливни продолжаются на территории Австрии уже больше суток, жители страны предупреждены о возможной угрозе подтоплений.

Ранее ИА REGNUM сообщало о режиме ЧС, который был объявлен в ряде районов Баварии из-за наводнения и оползней, вызванных сильными грозовыми ливнями.