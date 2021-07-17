Берлин, 18 июля, 2021, 01:42 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации объявлен на юго-востоке Баварии в связи с наводнением и оползнями, вызванными сильными проливными дождями. Об этом 17 июля сообщила пресс-служба управления кризисными ситуациями в городе Траунштайн.

(сс) terimakasih0 Наводнение

Отмечается, что в связи с ударом стихии пожарная команда сильно перегружена. Особо острая ситуация сложилась в общинах Берхтесгаден и Бишофсвизен. Здесь подтоплены и пострадали от оползней множество жилых домов. Власти рекомендовали жителям покинуть подвалы и нижние этажи зданий и не выходить на улицы, где наблюдаются сильные потоки воды.

По данным метеорологов, в ночь на 18 июля ожидается подъём уровня воды в реках Берхтесгаденер Ахе, Траун и Тиролер Ахен. В настоящее время только в Берхтесгаденер Ахе вода поднялась на 1,5 метра выше, чем прогнозировали специалисты.

Сильные ливни наблюдаются и в федеральной германской земле Саксония. Здесь в районе Саксонская Швейцария за сутки выпало 100 литров осадков на квадратный метр. Ожидаются сильные наводнения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Германии жертвами наводнений, вызванных проливными дождями, стал 141 человек. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что число жертв стихии велико и, скорее всего, будет расти.