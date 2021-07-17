Нью-Дели, 18 июля, 2021, 01:23 — ИА Регнум. Не менее 15 человек умерли в Индии от употребления контрафактного алкоголя, сообщает агентство Синьхуа.

geralt Алкоголь

Сообщается, что инцидент произошел в индийском штате Бихар на востоке страны. При этом в регионе действует сухой закон, запрещающий продажу, изготовление, употребление и торговлю алкоголем. Указывается, что члены семей погибших не рассказывают о том, что их родственники умерли от отравления контрафактным спиртным, чтобы избежать наказания. Тем не менее в рамках расследования уже удалось задержать нескольких человек, которые дают показания по происшествию.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая на севере Индии от отравления контрафактным алкоголем скончались 22 человека. Инцидент произошел в городе Алигарх в штате Уттар-Прадеш. По факту происшествия начато расследование.