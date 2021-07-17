Мюнхен, Германия, 18 июля, 2021, 01:13 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации ввели в районе Бархтесгаденер-Ланд в немецкой земле Баварии, сообщает пресс-служба управления ЧС города Траунштайн.

Hans Наводнение

Сообщается, что решение было принято из-за серьезных наводнений в этом районе. При этом наиболее кризисная ситуация с подтоплениями наблюдается в общинах Берхтесгаден и Бишофсвизен. Жителям этих регионов предписали покинуть нижние этажи зданий, а также воздержаться от походов на улицу. Эксперты указывают, что в реках района может серьезно подняться уровень воды из-за сильных осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на юге и западе Германии начались сильнейшие ливни, приведшие к подъему воды в реке Рейн, а также в ее притоках и других мелких реках. По последним данным, в результате стихийных бедствий погибли не менее 141 человека. При этом канцлер Германии Ангела Меркель не исключила, что жертв наводнений на самом деле больше, чем пока зафиксировано официально.