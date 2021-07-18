18 июля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили жалобу украинских властей на отсутствие конкретики со стороны Вашингтона и Берлина в вопросе поддержки суверенитета Украины и транзита газа через её территорию.

Светлана Рыбина, , 10:33 — REGNUM Информация о том, что пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Сергей Никифоров после переговоров президента США Джозефа Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель пожаловался на отсутствие конкретики со стороны Вашингтона и Берлина в вопросе поддержки суверенитета Украины и транзита газа через её территорию, вызвала обсуждение в интернете. Граждане выразили своё мнение 18 июля в социальной сети Facebook.

Газ Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

«С Россией надо было дружить. Это единственная страна, которая поднимала, помогала и поддерживала Украину, а теперь за что боролись, на то и напоролись», — указывает Лариса Р.

Многие пользователи пишут, что Украина оказалась у настоящего разбитого корыта, выбросив дружеские отношения с Россией в помойку, но оставшись при этом никому не нужной.

«Друзьями не разбрасываются. Старый друг лучше новых двух. К чему стремились, то и получили. Обидно. Народ ни при чём. Поверили клоуну, а он привёл их в тупик», — отмечает Лидия С.

Украинский транзит газа Gazprom.ru

Некоторые комментаторы отмечают, что Киеву донесли о её незавидном положении вполне себе конкретно, но такая перспектива не устраивает украинскую элиту.

«Что значит, нет конкретики? «Северный поток — 2» будет работать, до 2024 года транзит через Украину сохранится, согласно действующему контракту. Дальше Москве, конечно, будут рекомендовать его продлить, но не настоятельно», — пишет Дмитрий В.

Часть людей считают, что Запад использовал Украину в своих интересах до конца и теперь эта страна попросту никому не нужна.

«Да кому они теперь нужны? План выполнен — деиндустриализация прошла на отлично, остальное уже мелочи», — написал Андрей М.

Ряд пользователей указывает на то, что план украинских властей заключается в том, чтобы обвинить всех окружающих в своих собственных ошибках.

«Судя по всему, скоро все станут срочно виноватыми в бедах Украины. Все, кроме самих украинцев», — предполагает Игорь С.

Сварка труб для трубопровода «Северный поток — 2» Nord-stream2.com

Отдельные комментаторы напоминают, что властям в Киеве не стоит жаловаться на Америку и Германию, потому что интересы Украины должна отстаивать сама Украина.

«Суверенитет, если он есть, обеспечивает сама суверенная страна и избирает методы и способы такого обеспечения. А если его, суверенитета, нет, то не обеспечит никто. То же самое и с транзитом товаров, сырья, людей, услуг. Будет выгодно — будет транзит, а если нет, то на нет и суда нет. Для начала пусть на Украине попробуют зряче и осмысленно избрать собственную власть», — рекомендует Alex J.

Напомним, 17 июля на сайте офиса президента Украины появился релиз, согласно которому пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Сергей Никифоров после переговоров президента США Джозефа Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель пожаловался на отсутствие конкретики со стороны Вашингтона и Берлина в вопросе поддержки суверенитета Украины и транзита газа через её территорию.