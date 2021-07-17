Париж, 18 июля, 2021, 00:21 — ИА Регнум. 16 июля 20-летний форвард «Руха» и молодежной сборной Украины U21 по футболу Николай Кухаревич перешел в «Труа». Французский клуб заплатил за трансфер украинского нападающего 300 тысяч евро. При этом transfermarkt оценивает футболиста в 600 тысяч евро. Контракт Кухаревича с «Труа» рассчитан на пять лет до конца сезона 2025/26.

Psg.fr Матч между футбольными клубами «Пари Сен-Жермен» и «Реймс»

В прошедшем сезоне Украинской Премьер-лиги Николай Кухаревич принял участие в 18-ти матчах, в которых отметился двумя забитыми мячами.

«Труа», набрав 77 очков после 38-ми туров, стал победителем Лиги 2 2020/21. В грядущем сезоне клуб сыграет в высшем дивизионе Франции. В первом туре Лиги 1 2021/22 «Труа» сыграет с «Пари Сен-Жермен», главным фаворитом турнира. Матч состоится 8 августа в Труа на стадионе «Стад де Лябе».