Брюгге, Бельгия, 18 июля, 2021, 00:01 — ИА Регнум. 17 июля в Брюгге на стадионе «Ян Брейдел» футбольный клуб «Брюгге» в рамках Суперкубка Бельгии 2021 одержал победу над «Генком» со счетом 3:2. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

V&A Dudush Стадион футбольного клуба «Брюгге»

Первый мяч на 44-й минуте встречи забил 25-летний бельгийский фланговый нападающий Тео Бонгонда после передачи Брайана Хейнена — 0:1. Через 8 минут защитник «Брюгге» Матей Митрович восстановил равновесие в счете — 1:1. В дебюте второй половины Ноа Ланг впервые вывел хозяев вперед, реализовав пенальти — 2:1. На 50-й минуте латераль сборной Анголы Клинтон Мата удвоил преимущество «Брюгге» в счете — 3:1. В конце матча Ере Уронен забил «гол престижа» — 3:2.

Желтые карточки на 49-й и 65-й минутах соответственно получили Ноа Ланг и Шарль де Кетеларе.

Составы команд:

«Брюгге»: Ламменс, Митрович, Рикка, Мехеле, Мата (ван дер Бремпт, 88'), Коссуну, Ритс, Мбамба (Альварес, 78'), Ланг (Сандра, 85'), Дост (Перес, 77'), де Кетеларе.

«Генк»: Вандервордт, Маккензи, Садик, Юклеред, Песьядо (Уронен, 64'), Хейнен (Грошовски, 59'), Ндайишимийе, Тома, Ито (Эйтинг, 59'), Бонгонда (Пэйнтсил, 75'), Онуачу (Дессерс, 46').

Статистика матча («Брюгге» / «Генк»)

Удары 10/13

Удары в створ 4/9

Владение 54%/46%

Угловые 6/5

В первом туре грядущего сезона бельгийской Про-Лиги 2021/22 «Брюгге» сыграет с «Эйпеном». Встреча пройдет 25 июля в Брюгге на стадионе «Ян Брейдел».