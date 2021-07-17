Макрон поздравил Дюкорно с «Золотой пальмовой ветвью»
Париж, 17 июля, 2021, 23:58 — ИА Регнум. Французского режиссера Джулию Дюкорно, фильм которой был удостоен «Золотой пальмовой ветви» (главная награда Каннского фестиваля), поздравил президент страны Эммануэль Макрон.
Kremlin.ru
Эммануэль Макрон
«Мои поздравления Джулии Дюкорно, получившей «Золотую пальмовую ветвь», — написал глава государства нат странице в соцсети Twitter.
Напомним, главную награду Каннского фестиваля — «Золотую пальмовую ветвь» — получил фильм французского режиссера Джулии Дюкорно «Титан».
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