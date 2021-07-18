Санкт-Петербург, , 00:01 — REGNUM В акватории Невы в центре Петербурга и на Большом Кронштадтском рейде в Финском заливе в воскресенье, 18 июля, состоится первая дневная сводная тренировка Главного военно-морского парада, который пройдет в День ВМФ 25 июля 2021 года. В тренировке примет участие и морская авиация. В связи с проведением тренировки на Неве будут разведены четыре моста в центре города.

Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов Дарья Драй © ИА REGNUM

«Будут проверены все элементы Главного военно-морского парада в соответствии с установленным хронометражем и сценарием парада», — сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

По его словам, участниками тренировки на Неве станут около 20 боевых кораблей и катеров. Среди них — новейшие малые ракетные корабли «Одинцово» и «Зеленый Дол», корабль противоминной обороны «Александр Обухов», противодиверсионные катера «Юнармеец Беломорья», «Нахимовец», «Юнармеец Дагестана» и «Валерий Федянин», патрульные катера типа «Раптор», десантные катера «Алексей Баринов» и «Иван Пасько», патрульные катера Пограничной службы ФСБ России типа «Мангуст» и другие.

В Кронштадте будут представлены 16 крупных кораблей и подлодок, в том числе ракетный крейсер «Маршал Устинов», большие десантные корабли «Петр Моргунов» и «Минск», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», корвет «Гремящий», дизельные подводные лодки «Петропавловск», «Волхов», «Краснодар», «Владикавказ», малый ракетный корабль «Гейзер», корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов».

В ходе сводной дневной тренировки будут проверяться интервалы движения между кораблями, заданная скорость и курс, слаженность действий парадной группы морской авиации, в составе которой будет задействовано около 50 самолетов и вертолетов ВМФ России.

«Будет еще раз проверена выучка пешей парадной колонны на Сенатской площади», — добавил Главком ВМФ России.

Напомним, во время дневных репетиций Главного военно-морского парада 18 и 22 июля с 09:00 до 14:00 будет прекращено движение транспорта и пешеходов на Литейном, Троицком, Дворцовом и Благовещенском мостах через Большую Неву.

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