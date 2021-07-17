Сухум, 17 июля, 2021, 23:37 — ИА Регнум. В городе Сухум в «Новом районе» произошла перестрелка. Об этом в субботу, 17 июля, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.

Иван Шилов ИА REGNUM Выстрел

«У дома №8 по улице 30 сентября … имела место перестрелка, в результате чего в Центральную Республиканскую больницу с огнестрельными ранениями были доставлены трое граждан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время медики в отделении реанимации продолжают бороться за жизнь одного мужчины, двое других — скончались.

Сотрудники следственно-оперативной группы и специалисты экспертно-криминалистического центра МВД работают на месте происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 20 мая пресс-служба МВД Абхазии сообщила, что в Абхазии задержали одного из подозреваемых в убийстве племянника первого президента республики Владислава Ардзинбы Кемала.