Москва, 17 июля, 2021, 23:34 — ИА Регнум. 24-летний сенегальский фланговый атакующий полузащитник турецкого футбольного клуба «Фатих Карагумрук» Алассан Ндао попал в сферы интересов трех российских топ-клубов. На футболиста претендуют московские «Динамо», «Спартак» и ЦСКА. Об этом сообщил агент нападающего Доган Эрджан.

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В прошедшем сезоне турецкой Суперлиги Алассан Ндао принял участие в 38-ми турах чемпионата, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами и девятью результативными передачами. Футболист стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом команды.

Соглашение Ндао с турецким клубом рассчитано до конца следующего сезона. Стоимость сенегальского нападающего, по оценкам авторитетного портала transfermarkt, составляет 4,5 миллиона евро.

17 июля московское «Динамо» объявило о выкупе контракта уругвайского флангового защитника Гильермо Варелы у датского «Копенгагена» за 1,4 миллиона евро.