Санкт-Петербург, 17 июля, 2021, 23:41 — ИА Регнум. Кампания по вакцинации от коронавируса в Петербурге поставила новый рекорд по количеству прививок, сделанных в течение одних суток: более 32 тысяч инъекций. Об этом 17 июля сообщили в городском комитете по здравоохранению.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Первую дозу одного из трех российских препаратов от коронавируса получили за прошедшие сутки 20 107 человек, вторую дозу, завершив вакцинацию, получили 12 208 человек, еще 44 человека ревакцинированы первым компонентом вакцины.

«Таким образом, в городе поставлен рекорд по совокупному числу инъекций — выполнено 32 360 уколов», — отметили в комздраве.

Всего в Петербурге хотя бы первую дозу вакцины получили 1 172 283 человека, из них 811 460 человек полностью закончили цикл вакцинации. Ревакцинировано 404 человека.