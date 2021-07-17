Москва, 17 июля, 2021, 23:20 — ИА Регнум. 34-летний немецкий специалист Томас Цорн 17 июля был назначен на должность технического директора московского «Локомотива». Об это сообщил директор департамента корпоративных коммуникаций «железнодорожников» Александр Бедарев.

Алексей Колчин ИА REGNUM Локомотив настраивается на матч

Томас Цорн войдет в команду бывшего тренера «Шальке-04» и «Ред Булл Лейпцига» Ральфа Рангника, который 6 июля возглавил департамент по спорту и развитию московской команды.

В июле 2020 года Томас Цорн был уволен с поста генерального директора московского «Спартака». Вместо немецкого специалиста на эту должность был назначен Шамиль Газизов, проработавший в клубе около полугода.

17 июля московский «Локомотив» потерпел разгромное поражение от санкт-петербургского «Зенита» со счетом 0:3 в матче Суперкубка России 2021.