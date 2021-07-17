Томас Цорн назначен техническим директором «Локомотива»
Москва, 17 июля, 2021, 23:20 — ИА Регнум. 34-летний немецкий специалист Томас Цорн 17 июля был назначен на должность технического директора московского «Локомотива». Об это сообщил директор департамента корпоративных коммуникаций «железнодорожников» Александр Бедарев.
Томас Цорн войдет в команду бывшего тренера «Шальке-04» и «Ред Булл Лейпцига» Ральфа Рангника, который 6 июля возглавил департамент по спорту и развитию московской команды.
В июле 2020 года Томас Цорн был уволен с поста генерального директора московского «Спартака». Вместо немецкого специалиста на эту должность был назначен Шамиль Газизов, проработавший в клубе около полугода.
17 июля московский «Локомотив» потерпел разгромное поражение от санкт-петербургского «Зенита» со счетом 0:3 в матче Суперкубка России 2021.