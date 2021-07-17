Турин, Италия, 17 июля, 2021, 23:03 — ИА Регнум. Руководство туринского «Ювентуса» намерено продлить контракт с 36-летним нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду до конца сезона 2022/23. При этом итальянский клуб планирует на треть понизить зарплату футболисту. Об этом 17 июля сообщил журналист Николо Скира в своем Twitter-аккаунте.

Ruben Ortega Криштиану Роналду

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду принял окончательное решение не покидать «Ювентус» в текущее трансферное окно и отработать текущий контракт до конца. Напомним, текущее соглашение португальца со «старой синьорой» рассчитано до 30 июня 2022 года.

В прошедшем сезоне Криштиану Роналду забил 29 мячей и отдал 2 результативные передачи в 33-х турах итальянской Серии А. В составе сборной Португалии на Чемпионате Европы Роналду набрал 6 (5+1) очков по системе гол+пас в четырех играх.

«Ювентус» выкупил Криштиану Роналду у мадридского «Реала» 10 июля 2018 года за 117 миллионов евро. Стоимость португальского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 45 миллионов евро.