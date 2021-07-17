Санкт-Петербург, 17 июля, 2021, 22:49 — ИА Регнум. Лучшим игроком матча за Суперкубок России, в котором санкт-петербургский «Зенит» переиграл московский «Локомотив» со счетом 3:0, признан нападающий санкт-петербургской команды Сердар Азмун. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба «Зенита».

Кирилл Венедиктов Сердар Азмун

На счету иранского форварда один мяч в матче, забитый на 57-й минуте игры.

Как передавало ИА REGNUM, 17 июля санкт-петербургский «Зенит» переиграл московский «Локомотив» в матче за Суперкубок России 2021. Итоговый счет в матче — 3:0.

Читайте также: «Зенит» разгромил «Локомотив» в матче за Суперкубок России