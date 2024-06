Лос-Анджелес, США, 17 июля, 2021, 22:48 — ИА Регнум. Дон Чидл сказал, что съёмки сериала Marvel «Войны брони» (Armor Wars) начнутся не ранее, чем в 2022 году. Об этом 17 июля сообщил портал We Got This Covered.

Цитата из к/ф «Железный человек 3». реж. Шейн Блэк. 2013. Китай, США Дон Чидл в роли Железного Патриота

«Мы, вероятно, начнем снимать где-то в следующем году, а сейчас просто разбираемся с историей. Решаем, как будет выглядеть это путешествие», — сказал Чидл. Актёр добавил, что создателям сериала нужно понять, как рассказать зрителям историю Джеймса Роудса (Воителя), поскольку в фильмах Marvel этому персонажу не уделяли много внимания.

Ранее Дон Чидл заявил, что в случае сериала «Войны брони» зрителей «ждёт совершенно другой уровень». Он отметил, что они впервые смогут увидеть, каким человеком в действительности является Джеймс Роудс и что им движет.