Краснодар, 17 июля, 2021, 22:43 — ИА Регнум. Руководство «Фламенго» запросило у «Краснодара» 60 миллионов евро за трансфер 24-летнего бразильского форварда Педро Абреу. При этом авторитетный портал transfermarkt оценивает нападающего в 14 миллионов евро. Бразильский клуб не намерен продавать футболиста в ближайшее время. Об этом 17 июля сообщило издание Globo Esporte.

Вячеслав Евдокимов Стадион «Краснодар»

«Фламенго» выкупил Педро Абреу у итальянской «Фиорентины» 5 января 2021 года за 14 миллионов евро. Соглашение футболиста с бразильским клубом рассчитано до конца сезона 2024/25.

В текущем сезоне бразильской Серии А Педро Абреу принял участие в семи турах чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. 14 ноября 2020 года нападающий дебютировал за взрослую сборную Бразилии в матче третьего тура отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 со сборной Венесуэлы (1:0).