Киев, 17 июля, 2021, 22:37 — ИА Регнум. Украине грозит развал из-за серьезного кризиса. Об этом заявил бывший депутат Рады Евгений Мураев в эфире канала «Наш».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его словам, в настоящее время Украина переживает серьезный кризис в медицине, в образовании, а также в бюджетообразовании. Кроме того, отметил он, «сумасшедший» кризис надвигается в энергетике.

Мураев отметил, что страну уже через несколько месяцев могут охватить массовые уличные протесты, если ситуация не стабилизируется. При таком сценарии для того, «чтобы проект Украина завершился», соседние страны приложат все усилия, считает он.

Как передавало ИА REGNUM, 16 июля заведующая отделом исследований демографических процессов и демографической политики Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи Ирина Курило заявила, что на Украине на 10 женщин рождается 12 детей.