Москва, 17 июля, 2021, 22:44 — ИА Регнум. В Сети появилось видео якобы со съёмок клипа исполнителя Егора Крида. Ролик опубликовал пользователь x. tasyyy в своём TikTok-аккаунте.

Виталий Багров Егор Крид

«Крид снимает клип с Карнавал», — подписал видео пользователь, скрыв возможность комментирования поста. В ролике Егор Крид лежит в гробу, а TikTok-блогер Валя Карнавал стоит рядом и оплакивает его.

Ранее Егор Крид представил альбом Pussy Boy, песни из которого он посвятил «разбившей его сердце» девушке. Пользователи Сети предполагают, что артист имел в виду Валю Карнавал, с которой он недавно расстался.