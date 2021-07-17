Нью-Йорк, США, 17 июля, 2021, 22:33 — ИА Регнум. Netflix в очередной раз приостановил производство второго сезона сериала «Бриджертоны». Об этом 17 июля сообщает портал Screen Rant.

Цитата из сериала «Бриджертоны». 2020 Лондонские аристократы эпохи Регентства

Отмечается, что съёмки шоу были приостановлены на неопределённый срок после того, как один из участников проекта поучил положительный результат теста на коронавирус. Netflix не сообщил о том, кто именно мог заразиться SARS-CoV-2, однако издание отметило, что поскольку съёмки приостановили на неопределённое время, то речь, скорее всего, идёт об актёре.

Напомним, премьера сериала «Бриджертоны» состоялась на сайте Netflix 25 декабря 2020 года. В январе 2021-го потоковый сервис продлил шоу на второй сезон, а в апреле — на третий и четвёртый сезоны.