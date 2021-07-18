18 июля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили данные о том, что Киев намерен ужесточить въезд для граждан России и Белоруссии из-за якобы коронавируса.

Артур Савин, , 00:02 — REGNUM Заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова о том, что Киев намерен ужесточить требования для въезжающих из пяти стран, в том числе из России и Белоруссии из-за «Дельта"-штамма коронавируса, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 17 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Как же так? Украинцы же кричат «оккупанты» в отношении русских, а сами до сих пор пускают граждан России и ездят к нам в страну. Видно, слабо всё-таки перекрыть границу в обе стороны. Сразу майдан у себя получат», — предполагает Алексей Л.

Многие пользователи оказались возмущены подобным отношением со стороны Украины. Граждане напоминают, что Россия встречает украинцев на своей территории с куда большим радушием.

«Господи, да сколько уже можно?! Почему въезжающие в Россию с Украины не имеют таких проблем?!» — возмущается Екатерина А.

Граница. Украина Dpsu.gov.ua

Некоторые комментаторы отмечают, что, несмотря на такое хамское поведение, украинские власти до сих пор ведут активную торговлю с ненавистной им Россией.

«Так они до сих пор покупают наши товары! Да и работают у нас тысячи украинцев. Помимо этого у половины чиновников дома и бизнес в России. Кому война, а кому мать родна, как говорится», — отмечает Виктор М.

Часть людей считает, что многие простые и ни в чём не виноватые люди столкнутся с серьёзным препятствием, пытаясь повидать своих родственников и близких на территории Украины.

«Куда, когда кризис разруха? На Украину едут не за хорошей жизнью, а чтобы повидать своих. Ну, Зеленский, видимо, ещё не понимает, что его ждёт», — считает Сергей Я.

Ряд пользователей указывает на то, что между Россией, Белоруссией и Украиной не должно существовать серьёзных препятствий на границе, ведь это всё братские страны с одним и тем же, по сути, народом.

Граница. Украина Dpsu.gov.ua

«У нас с Украиной должно быть свободное посещение народом. С паспортом РФ или наоборот. Жаль, что всё не так. Пусть уж лучше чиновники въезд запретят друг другу, а народ братский по родственникам в постсоветское пространство ездят. Я считаю, и украинцы, и грузины, и армяне и т. д. являются своими для русских», — поделился своим мнением Сергей К.

Нашлись и те, кто предположили, что России стоит ввести аналогичные меры для въезда на свою территорию граждан Украины. Возможно, тогда киевские власти образумятся.

«Почему в таком случае украинцы спокойно ездят на заработки в Россию? Может и нам ввести такие ограничения по отношению к гражданам Украины?» — задаётся вопросом Ella L.

Напомним, 16 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил РИА Новости, что Киев намерен ужесточить требования для въезжающих из пяти стран, в том числе из России и Белоруссии, из-за «Дельта"-штамма коронавируса.