Вашингтон, 17 июля, 2021, 22:42 — ИА Регнум. Американская певица Билли Айлиш прокомментировала своё «расистское» видео. Об этом 17 июля пишет издание TMZ.

Расизм

Как отмечает СМИ, Айлиш сожалеет о своих словах, произнесённых в ролике. По признанию певицы, в том возрасте она не знала значения термина, и что она может оскорбить им азиатское сообщество.

ИА REGNUM напоминает, что Билли Айлиш уже извинялась за появившийся в Сети ролик, в котором она называет азиатов оскорбительным словом, а также изображает их акцент. Пользователи обвинили артистку в расизме, несмотря на то, что в момент съёмки видео она была ещё подростком.