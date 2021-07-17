Краснодар, 17 июля, 2021, 22:14 — ИА Регнум. 36-летний центральный защитник Андреас Гранквист, выступавший за «Краснодар» и сборную Швеции по футболу, объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста. Последним клубом Гранквиста был шведский «Хельсинборг».

Вячеслав Евдокимов Стадион «Краснодар»

Гранквист перешел в «Краснодар» 15 августа 2013 года из итальянского клуба «Дженоа» за 5 миллионов евро. За «быков» защитник сыграл в 134-х матчах в рамках Российской Премьер-лиги, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи. 1 июля 2018 года шведский защитник покинул «Краснодар» на правах свободного агента и вернулся в «Хельсинборг», в котором начинал свою профессиональную карьеру.

За взрослую сборную Швеции Андреас Гранквист сыграл в 88-ми матчах во всех турнирах и забил девять мячей.