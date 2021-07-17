Иваново, 17 июля, 2021, 21:55 — ИА Регнум. В Иваново произошло ЧП — легкомоторный самолет упал в реку Харинка. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Легкомоторный самолет

«Самодельный легкомоторный самолет совершил нештатную посадку на реке Харинка», — сообщила собеседница агентства.

По ее данным, ЧП произошло вблизи местечка Горино. Источник уточнила, что пилот, который находился на борту воздушного судна, не пострадал.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 16 июля в округе Риверсайд в американском штате Калифорния разбился легкомоторный самолет.