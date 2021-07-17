Москва, 17 июля, 2021, 22:42 — ИА Регнум. Певица Лолита Милявская впервые озвучила диагноз своей дочери. Об этом сообщило издание StarHit.

IraNata Лолита Милявская

По словам артистки, её 22-летняя дочь Ева Цекало страдает от синдрома Аспергера. «Что касается Евы, то у нас есть проблема. Из-за недоношенности. Это не аутизм, а синдром Аспергера. Его поставили не так давно», — поделилась Лолита.

ИА REGNUM напоминает, что Лолита Милявская стала матерью в 1998 году. Отцом ребёнка по документам является телеведущий Александр Цекало, однако имя биологического отца артистка не раскрывает.