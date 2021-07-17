Казань, 17 июля, 2021, 21:46 — ИА Регнум. Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал уход 26-летнего шведского центрального защитника Карла Старфельта в шотландский «Селтик»: «Потеря Старфельта? Это правила игры. Если мы получаем интересное предложение, которое выгодно всем, мы вынуждены его принять. Это немного путает планы, но на такую ситуацию можно закладываться всегда. Не исключено, что кто-то еще нас покинет этим летом. Это нормально. Я рад, что такое происходит. Когда трансфер состоится официально, это будет самый крупный трансфер», — приводит слова Слуцкого «Матч ТВ».

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На данный момент самой дорогой продажей «Рубина» в истории является трансфер Саломона Рондона в «Зенит» 31 января 2014 года за 18 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Карл Старфельт стал одним из лидеров «Рубина», впервые за многие годы вышедшего в еврокубки. В 29-ти матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2020/21 Старфельт отметился тремя забитыми мячами.

«Рубин» выкупил Старфельта у «Гетеборга» 12 июля 2019 года за 1 миллион евро. На данный момент авторитетный портал transfermarkt оценивает шведского защитника в 3 миллиона евро.