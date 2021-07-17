Вашингтон, 17 июля, 2021, 21:36 — ИА Регнум. Activision может официально представить новую игру серии Call of Duty в конце августа 2021 года. Об этом сообщил в своей статье автор портала DualShockers и известный инсайдер Том Хендерсон.

Компьютерная игра Call of Duty Modern Warfare

Ожидается, что издатель выступит с анонсом нового проекта в рамках выставки Gamescom, которая пройдёт с 29 по 29 августа 2021 года. Хендерсон предложил поклонникам Call of Duty следить за новостями в период с 18 по 25 августа 2021-го.

Ранее СМИ сообщили, что новая игра популярной серии может получить название Call of Duty: Vanguard. Стоит отметить, что, как ожидается, 11 августа 2021 года в онлайн-игре Call of Duty: Warzone начнётся новый сезон.