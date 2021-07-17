Москва, 17 июля, 2021, 22:41 — ИА Регнум. Антоний Толмацкий, 16-летний сын рэпера Децла (настоящее имя — Кирилл Толмацкий), представил свой первый сингл под названием Dzen. Ролик доступен на YouTube-канале ТНТ MUSIC.

Цитата из д/ф «С закрытыми окнами». реж Роман Супер. 2019. Россия Кирилл Толмацкий (Децл)

Вместе с песней вышел и клип на неё. В ролике герой Juzeppe Junior (псевдоним Толмацкого) становится грабителем продуктового магазина, которого в конечном итоге ловят охранники. «Трек Dzen посвящается всем, кто хочет расслабиться. Поймайте правильный настрой», — говорится в подписи к видео.

ИА REGNUM напоминает, что рэпер Децл (известен также под псевдонимами Le Truk и Джузеппе Жестко) умер в феврале 2019 года. Он скончался от острой сердечной недостаточности.