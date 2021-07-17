Москва, , 21:28 — REGNUM Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что комментариев от организации, относительно противоречий в докладе по инциденту с блогером Алексеем Навальным не последовало. Об этом он сообщил в эфире передачи «Соловьев Life».

«Сегодня у нас 17 июля. Мы до сих пор ничего внятного, ни единого комментария со стороны техсекретариата ОЗХО не услышали», — отметил Шульгин.

Дипломат подчеркнул, что ряд стран целенаправленно пытается подогревать интерес к истории с Навальным.

«Как представляется, определенная группа стран, всем они известны, пытается держать на плаву тему с мнимым отравлением Навального. Наверное, они боятся, что с течением времени все это забудется, никто и вспоминать не будет, поэтому каждое наше мероприятие в ОЗХО по инициативе западных стран выливается в бурную дискуссию по делу о так называемом отравлении», — резюмировал Шульгин.

Напомним, ранее ОЗХО опубликовала доклад, в соответствии с которым, группа специалистов организации была направлена для оказания помощи «в связи с подозрением на отравление гражданина РФ» тогда, когда ситуация с Навальным еще только разворачивалась.