Куала-Лумпур, 17 июля, 2021, 21:19 — ИА Регнум. В сеть выложили видео, в котором показано уничтожение более 1 тыс. биткоин-машин нелегальной майнинговой фермы. Об этом 17 июля сообщает журнал PC Gamer.

Xiangfu Ферма. Майнинг

Власти малазийского города Мири и сотрудники энергетической компании Sarawak Energy Berhad (SEB) обнаружили майнинг-ферму, состоящую из 1069 устройств. Её восьмерых владельцев обвинили в том, что за три месяца они украли электроэнергию на сумму около $2 млн. В результате все биткоин-машины были уничтожены при помощи дорожного катка.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Кизлярском районе Дагестана пресекли деятельность двух незаконных майнинг-ферм. Отмечается, что их владельцы похитили электроэнергию на сумму 30 млн рублей.